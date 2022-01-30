أمريكا والاتحاد الأوروبي تبحثان جهودهما المشتركة للتخفيف من تداعيات التدخل الروسي في أوكرانيا

بحثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جهودهما المشتركة للتخفيف من تداعيات التدخل الروسي في أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي وأسعار الطاقة، ودعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا على عمليتها العسكرية غير المبررة.

جاء ذلك حسبما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الالكتروني، اليوم /الأربعاء/ خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان والأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبي ستيفانو سانينو؛ لمواصلة تنسيقهما الوثيق بشأن مجموعة واسعة من التحديات العالمية.

ومن جانبها، أكدت نائب وزير الخارجية الأمريكي دعم الولايات المتحدة للتكامل الأوروبي الأطلسي لدول غرب البلقان، بما في ذلك دفع عملية انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي.

والتزم الطرفان بمواصلة التعاون الوثيق من خلال الحوار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الصين والمشاورات الثنائية في منطقة المحيط الهادئ.