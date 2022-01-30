 متخصصة بالشأن الأمريكي: لا معلومات استخباراتية توحي بهجوم نووي على الولايات المتحدة - بوابة الشروق
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متخصصة بالشأن الأمريكي: لا معلومات استخباراتية توحي بهجوم نووي على الولايات المتحدة


نشر في: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 4:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 4:18 ص

قالت نادين ساندرز المتخصصة بالشئون الأمريكية، إن الفيديو الذي نشرته إدارة الطوارئ في نيويورك لشرح كيفية التعامل مع الهجوم النووي يهدف إلى التوعية، والتدريب على الحماية من الهجوم، موضحا أن هذا الإجراء احترازي وليس اعتياديا.

وأضافت في حوار عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، أنه لا توجد معلومات استخباراتية توحي بأن هناك هجوم نووي على الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن هناك تصريحات روسية وصفتها بـ"العدائية"، عن استهداف الولايات المتحدة.

ولفتت إلى أن السكان في نيويورك تفهموا أهمية التدريب على الحماية من الهجوم النووي ولم يصابوا بالذعر.

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