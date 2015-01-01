محافظ البحيرة يستقبل أمين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، يرافقها رانيه زكريا مدير عام الإدارة العامة لشئون المستشفيات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وسيد خليل مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك بحضور نهال بلبع نائب المحافظ، وهاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وحمودة الجزار وكيل مديرية الصحة.

وتأتي الزيارة، بهدف الوقوف على توفير أماكن مخصصة للطب النفسي وعلاج الإدمان ومراكز تميز للتوحد، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة المصرية للقضاء على مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.

ومن المقرر أن يتوجه الوفد لمعاينة الموقع بمركز صحة الأسرة بإفلاقة في مركز دمنهور؛ وذلك تمهيدا لإنشاء مجمع طبي يشمل "خدمات صحة نفسية - خدمات علاج الإدمان - مركز علاج التوحد" بالبحيرة؛ لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها، والمقيمين في منطقة غرب الدلتا بشكل عام.