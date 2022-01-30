بايدن يرحب بخطوات الاتحاد الأوروبي المهمة لضم ألبانيا ومقدونيا الشمالية لعضويته

رحّب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بخطوات "مهمة" اتخذها الاتحاد الأوروبي لدفع اندماج غرب البلقان في المجتمع الأوروبي الأطلسي من خلال فتح محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية.

وأكد بايدن، في بيان صحفي نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أهمية أن تلهم هذه الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وألبانيا ومقدونيا الشمالية في الأيام الأخيرة جميع الطامحين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في المنطقة لزيادة التزامهم بتعزيز ديمقراطياتهم.

وقال: "بينما تحطم روسيا آفاق السلام في أوروبا، اكتسب دعم التطلع إلى أوروبا كاملة وحرة تنعم بالسلام أهمية أكثر من أي وقت مضى"، مشددا على أهمية أن ينعم غرب البلقان بالديمقراطية والأمن والازدهار لتحقيق هذه الرؤية.

وأشار بايدن إلى أن بلاده "ستواصل الولايات المتحدة دورها كشريك قوي وموثوق به، حيث تعمل تلك الدول على الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز الإصلاحات الديمقراطية ودعم حكم القانون الرشيد".

وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ أمس محادثات ضمّ ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى عضويته، في خطوة انتظرتها الدولتان طويلاً تنضم من خلالها إلى التكتل الذي يضم 27 دولة.