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انخفاض أعداد الزوار الأجانب في اليابان خلال شهر يونيو الماضي

طوكيو - د ب ا
نشر في: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 11:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 11:20 ص

انخفض عدد الزوار الأجانب في اليابان خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو الماضي، حتى بعدما اتخذت البلاد خطوات لإعادة فتح حدودها أمام السائحين لأول مرة منذ أكثر من عامين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن بيانات منظمة السياحة القومية في اليابان أظهرت اليوم الأربعاء أن عدد السائحين الأجانب بلغ 120 ألفا و400 شخص في يونيو الماضي مقارنة بـ147 ألف شخص في مايو الماضي.

وكانت اليابان قد بدأت رسميا استقبال سائحين في 10 يونيو الماضي، وقامت بمضاعفة الحد اليومي للزائرين الأجانب إلى 20 ألف شخص.

ويتعين على السائحين ارتداء الكمامات أثناء تواجدهم في اليابان وإلا سوف يتعرضون للطرد من البلاد.

وجاء أكبر عدد من الزائرين من فيتنام، تليها الصين ثم كوريا الجنوبية.


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