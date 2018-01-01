أردوغان: القوات الأمريكية تغادر شرقي الفرات حاليا

قال الرئيس التركي ركب طيب أردوغان، إن القوات الأمريكية تغادر شرقي الفرات حاليًا، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.



وأشار أردوغان إلى رغبة بلاده في انضمام روسيا وإيران معها في مكافحة التنظيمات الإرهابية، على بعد 30 كم من الحدود الجنوبية لتركيا، مشيرًا إلى أن موسكو وطهران عليهما إمداد أنقرة بالدعم اللازم.



ولفت إلى أن «ملف العملية (العسكرية) الجديدة شمالي سوريا سيظل مدرجا على أجندة تركيا إلى حين تبديد مخاوفها المتعلقة بالأمن القومي»، معقبًا: «التنظيم الإرهابي يعتقد عبثا أنه قادر على خداع الجيش التركي من خلال رفع علم النظام شمالي سوريا».



واختتمت مساء أمس الثلاثاء في العاصمة الإيرانية طهران أعمال القمة الثلاثية لرؤساء إيران وروسيا وتركيا، لمناقشة مسار أستانا بشأن سوريا، بالإضافة إلى عدد من القضايا، على رأسها تطورات الملف النووي الإيراني وحرب روسيا على أوكرانيا.



وفي كلمته الافتتاحية، اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن مسار أستانا هو إطار ناجح لحل سلمي للأزمة السورية.



وحمّل رئيسي المجتمع الدولي مسؤولية حل أزمة النازحين واللاجئين السوريين، مؤكدا دعم بلاده أي مبادرة لحل قضيتهم.



كما شدد على أن السيادة السورية خط أحمر، قائلا إن الوجود الأمريكي غير الشرعي هناك هو سبب عدم الاستقرار.