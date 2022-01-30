منظمة: إجبار الطائرة التابعة لـ ريان إير على الهبوط في بيلاروس كان تدخلا غير قانوني

اعتبرت المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" أن إجبار الطائرة التابعة لشركة الطيران الأيرلندية "ريان إير" على الهبوط في بيلاروس في مايو 2021 كان "تدخلا غير قانوني".



وأصدرت المنظمة الأممية المتخصصة ومقرها مونتريال، بيانا أمس الثلاثاء، بعد تقييم مادة جديدة تشمل تسجيلات صوتية من برج المراقبة الجوية في منسك.



ووجدت المنظمة أن التهديد بوجود قنبلة، الذي تم الاستشهاد به كسبب للهبوط الاضطراري كان "كذبا متعمدا" وكان يعرض سلامة الطيران للخطر، وأن ذلك جاء استنادا إلى تعليمات من كبار مسؤولي حكومة بيلاروس.



وكانت سلطات بيلاروس قد أجبرت الطائرة التابعة لشركة "ريان إير"، رحلة رقم "إف.آر.4978"، التي كانت في طريقها من أثينا إلى فيلنيوس، وعلى متنها أكثر من 100 شخص، بالهبوط في منسك.



يذكر أن المدون البيلاروسي المناهض للحكومة، رومان بروتاسيفيتش، مؤسس قناة "نيكستا" المعارضة على تطبيق "تليجرام" وصديقته في ذلك الوقت، صوفيا سابيجا، كانا من بين ركاب الطائرة.



وتم اعتقال الاثنين بعد هبوط الطائرة. وأغلق الاتحاد الأوروبي مجاله الجوي أمام طائرات بيلاروس بعد ذلك.