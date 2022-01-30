قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مباحثاته مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، شهدت تبادل الرؤى وجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصربي، صباح الأربعاء، أن القضايا يأتي على رأسها التطورات الإقليمية في المنطقة والشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والوضع في ليبيا.

وتابع: «كما تناولنا سبل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتطورات الأزمة الأوكرانية وتداعيتها المتعددة على اقتصاديات دول العالم، وجهود البلدين للتغلب على تلك التداعيات إضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي والطاقة بما يحقق مصالح الشعبين».

وأوضح أن «الموقف المصري يقوم على تناول كل السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، ومن ثم تضمن تجنيب الشعوب التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية».