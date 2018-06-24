أوكرانيا: روسيا تركز على إراقة الدماء أكثر من إيجاد سبيل لإنهاء غزوها

اتهم وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا روسيا بالاهتمام بإراقة الدماء أكثر من إيجاد سبيل لإنهاء غزوها لأوكرانيا.



وكتب كوليبا على موقع تويتر يقول: "روسيا تنحي الدبلوماسية جانبا وتركز على الحرب والإرهاب"، ردا على تهديدات من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالاستيلاء على مزيد من الأراضي الأوكرانية.



وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في تقريرها مساء اليوم الأربعاء إن القوات الروسية تحاول التقدم وتحقيق مكاسب في نحو ستة مواقع على الجبهة في إقليمي دونيتسك وخاركيف.



كما أفادت بوجود قصف روسي بالمدفعية والطائرات.