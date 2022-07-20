رحلة سرية لصحفي إسرائيلي إلى مكة تثير انتقادات واسعة النطاق

قال وزير إسرائيلي اليوم الأربعاء، إن دخول صحفي إسرائيلي إلى مكة المكرمة التي يقتصر دخولها على المسلمين تصرف "غير مسؤول" وخاطر بالإضرار بالعلاقات السعودية – الإسرائيلية الناشئة في سبيل بعض التقييمات الإعلامية.



لكن جيل تاماري الذي كان في السعودية لتغطية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البلاد، استغلل فرصة وجوده هناك وذهب إلى مكة وقاد سيارة في أنحاء المدينة وسجل مقطعا مصورا للقناة الـ 13 الإخبارية الإسرائيلية.



وقال في البث: "كنت هنا في مكة. لقد تحقق حلم".



يشار إلى أن السعودية لا تعترف رسميا بإسرائيل، لكن هناك علامات على تحسن في العلاقات، حيث شرعت الدولتان في العمل معا لمكافحة عدوهما المشترك، إيران.



لكن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج انتقد البث، الذي ظهر خلاله تاماري وهو يقود سيارة حول الحرم المكي متجاهلا لافتات الشوارع الموجهة إلى "غير المسلمين".



وأضف فريج: "بث هذا التقرير من أجل الحصول على تقييمات تصرف غير مسؤول ويسبب أضرارا". وأشار فريج وسط موجة من الانتقادات عبر الإنترنت إلى أن هذا يجعل هدف إسرائيل في تطبيع العلاقات مع السعودية أكثر صعوبة.



وكتب تاماري اعتذارا عبر موقع تويتر، جاء فيه "أود أن أشير مجددا إلى أن هذه الزيارة إلى مكة لم يقصد بها إزعاج المسلمين أو أي شخص آخر. وأعتذر بشدة إذا كان هناك من انزعج من هذا الفيديو. كان الهدف من هذا المسعى بأكمله هو عرض أهمية مكة".