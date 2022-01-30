ضبط 16 متهما في قضايا قتل وسرقة ومخدرات في القليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف 16 عنصرًا إجراميًا هاربًا من قضايا قتل وشروع في قتل وسرقة بالإكراه ومخدرات، وذلك أثناء اختبائهم في إحدى مزارع الدواجن بطوخ.

وتمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط 16 عنصرًا إجراميًا، بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة وطن مخدرات وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.

فيما وردت معلومات سرية تفيد اختباء 16 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة من بينهم 10 عناصر جنائية مطلوب ضبطهم في قضية شروع في قتل، وآخرين محكوم عليهم في قضايا متنوعة أبرزها سرقة بالإكراه وشروع في قتل ومخدرات بإحدى مزارع الدواجن بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وتم ضبطهم وبحوزتهم 22 قطعة سلاح ناري عبارة عن "15 بندقية آلية و2 بندقية خرطوش و3 طبنجات و2 فرد خرطوش، و46 خزينة، وكمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة"، وكذا كمية من نبات البانجو المخدر تزن طن و2.250 كيلو جرام لمخدر الهيروين، و500 جرام لمخدر الحشيش، و10 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو، وسيارة ربع نقل و كمية كبيرة من المبالغ المالية.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسيارة للترويج على عملائهم.