أمين عام المهندسين يلتقى محافظ شمال سيناء لبحث إنشاء مقر فرعي للنقابة

التقى يسري الديب الأمين العام لنقابة المهندسين، باللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بحضور اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، وأمين جودة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالعريش، لبحث سبل التعاون بين النقابة والمحافظة.

وقالت نقابة المهندسين، فى بيان لها اليوم، إن المحافظ أثنى على الدور الذي تقوم به نقابة المهندسين الفرعية بالعريش، مؤكدا أن المحافظة ترحب بالتواصل والتعاون مع نقابة المهندسين.

من جهته، تقدم أمين عام نقابة المهندسين بطلب لشراء شقتين بمدينة العبد؛ لإنشاء مقر فرعي للنقابة هناك، موضحا أن هذا الطلب يأتي في إطار حرص النقابة واهتمامها بتوفير الخدمات المختلفة لأعضائها.

وأضاف أن تعداد مهندسي منطقة بئر العبد يقترب من الـ200 مهندس وهناك صعوبة بالغة في الوصول لمقر نقابة المهندسين الفرعية بالعريش، مشددا على أن تيسير تقديم الخدمات للمهندسين يأتى على رأس اهتمامات مجلس النقابة الحالي والذي يسعي بكل جد لتقديم المزيد وتطوير ماهو قائم.