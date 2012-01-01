أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أن أمن وازدهار أوروبا يتعرض حاليا للخطر الكامل بسبب تداعيات الهجوم الروسي لأوكرانيا، مشيرا إلى أن أوروبا لم ولن تكون تابعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الرئيس النمساوي ،في خطاب غير معتاد، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح مهرجان بريجنز الفني السادس والسبعين، أن الكثير من المواطنين خائفون من أزمة الطاقة فى الخريف والشتاء المقبلين كما يعاني الجميع من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى المخاوف طالت الأشخاص الذين لم تكن لديهم أي مخاوف مالية خطيرة من قبل.

وأردف الرئيس النمساوي قائلا"نحن نعيش في وقت تتعرض فيه العناصر الأساسية لحياتنا للهجوم" ، موضحا أن روسيا لا تتحمل حقيقة أننا نريد أن نعيش في مجتمع يكون فيه كل شخص متساوٍ في القيمة مع الآخر.

وأوضح الرئيس النمساوي أن أوروبا لن تقف مكتوفة الايدي أمام الأزمة الراهنة وسوف توفر كافة احتياجات الطاقة اللازمة كما سوف تحارب التضخم فى الأسعار.