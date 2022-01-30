أظهرت بيانات للجمارك الصينية جرى نشرها اليوم الأربعاء، أن البلاد رفعت وارداتها من الفحم والغاز من روسيا في يونيو على أساس شهري، إلا أنها قلصت مشترياتها منها من النفط الخام.

ويأتي هذا الارتفاع في واردات الفحم والغاز رغم التراجع العام لواردات الصين من الوقودين في ظل الارتفاع العالمي للأسعار وتزايد الإنتاج المحلي. كما انخفض إجمالي مشتريات الصين من النفط الخام في يونيو، حيث كافح الاقتصاد للتخلص من تداعيات التباطؤ الذي خلفته جائحة كورونا.

ولفتت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن قيام الصين بزيادة مشترياتها من الطاقة من حليفها الاستراتيجي، الذي غالبا ما تكون بأسعار مخفضة، تأتي في وقت يتجنب فيه المشترون الآخرون السلع الروسية في ظل العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.

وخلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو، أنفقت الصين 18.9 مليار دولار على النفط والغاز والفحم الروسي، تعادل نحو ضعف ما أنفقته في العام السابق.

وتفصيلا، تراجعت واردات الصين من النفط الخام الروسي إلى 7.28 مليون طن في يونيو، مقابل 8.42 مليون طن في مايو، إلا أن الكميات لا تزال أعلى من واردات العام الماضي والتي كانت عند 6.65 مليون طن.

وارتفع إجمالي واردات الفحم إلى 5.3 مليون طن، مقابل خمسة ملايين طن العام الماضي، و4.7 مليون طن في مايو.

وارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى 521 ألف طن، مقابل 321 ألف طن العام الماضي، و397 ألف طن في مايو.

وتوقفت الصين عن نشر بيانات الغاز المستورد عبر خطوط الأنابيب هذا العام.