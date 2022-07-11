أمين عام الأمم المتحدة: نحتاج إلى إلغاء 500 مليار دولار سنويا من الإعانات الضارة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن المجتمع الدولي يحتاج إلى سدّ فجوة تمويل التنوع البيولوجي -التي تبلغ نحو 700 مليار دولار سنويا- بحلول عام 2030، وإلغاء 500 مليار دولار سنويا من الإعانات الضارّة وإعادة توجيهها نحو تحفيز الأنشطة الإيجابية للتنوع البيولوجي.



وأضاف -في جلسة عقدتها المنظمة الدولية بمقرها في نيويورك بأمريكا أمس الثلاثاء؛ لمناقشة تغير المناخ- أن العالم بحاجة إلى "التوفيق بين الالتزامات والإجراءات الموثوقة التي يمكن التحقق منها والتمويل من أجل التنفيذ".



وتابع: "معا، يمكننا -ويجب علينا- توجيه البشرية إلى طريق العيش في وئام مع الكوكب. دعونا نغتنم هذه اللحظة لكي تفعل الطبيعة ذلك".



شاركت نائبة الأمين العام، أمينة محمد، في الحدث رفيع المستوى. وأشارت إلى الطريقة التي تتعرض فيها النظم الإيكولوجية للخطر والآثار المدمرة لتغيّر المناخ. وقالت: "تتطلب هذه الحالة الطارئة عقلية جديدة".