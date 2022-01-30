عاطف مرسي يستعرض إنجازات طب بني سويف خلال فترة عمادته

استعرض الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي ببني سويف عددا من الإنجازات والإنشاءات التى تمت خلال فترة عمادته للكلية ورئاسته لمجلس إدارة المستشفيات، وذلك خلال جلسة مجلس الكلية.

قال الدكتور عاطف مرسي إن فترة العمادة منذ تولي مسئوليته وحتي الآن شملت تطوير معامل ومتاحف الكلية وحصول الكلية على شهادة الجودة وضمان الأعتماد بجانب إنشاء مجلة الكلية العلمية وبدء الدراسة بالبرنامج التكامليBSIS بالكلية وتوفير قاعة ومعمل ومدرج خاص للبرنامج التكاملي فضلا عن تجديد وتطوير مشرحة الكلية وشراء دمى بلاستيكية جديدة والتي تعد من أحدث أنظمة التعليم الطبي في العالم كونها تضاهي الجسم البشري بكافة تفاصيله.

وأضاف عميد كلية الطب البشري أن فترة تولي المسؤلية حرصنا على إنشاء أحواض جديدة لحفظ الجثث بالمشرحة وإنشاء مكتب لأعضاء هيئة التدريس بالقسم وعمل شبكة كهرباء وصرف جديدة داخل المشرحة وصيانة التكييفات والبنشات وأجهزة الكمبيوتر والشاشات بالمشرحة، بجانب إنشاء معمل ووحدة الطفيليات وتزويدهم بأحدث الأجهزة في علم الطفيليات (PCR و Laminar FlowوAutoclave و ELISA و Centri FugeوWater Bath)، وإنشاء معملين وقاعتين درس جديدة بالدور الثاني بالكلية لأستيعاب الزيادة في أعداد الطلاب الجدد.

وتجديد المدخل الداخلي والخارجي لمبني الكلية وتطوير وتحديث قاعة الإمتحانات حيث بدأت القاعة بعدد 150 جهاز كمبيوتر وعدد 205 نقطة إنترنت وبعد تطوير وتحديث القاعة تم زيادة عدد الأجهزة الي 390 جهاز كمبيوتر وتم رفع عدد نقاط الإنترنت إلى 410 نقطة إنترنت و2 جهاز UBS كهرباء بقدرة 10 كيلو وات و 30 كيلو وات، فضلا عن الإنتهاء من عمل كافة التجهيزات اللازمة لتوصيل كابل الفايبر الخاص بالأنترنت فائق السرعة والذي سيغذي الكلية وقاعة الامتحانات بأنترنت فائق السرعة.

وتابع مرسي بأن إدارة الكلية قامت ببناء أكبر مستشفى للأورام والحروق بشمال الصعيد والتي تعد صرحآ طبيآ عملاقآ يضاف إلى مستشفيات جامعة بني سويف وإنشاء رعاية مركزة لحالات الحمل الحرج بقسم النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي، وتطوير وتحديث وحدة الغسيل الكلوي، حيث تم استحداث قاعة فصل البلازما بتكلفة 1.7 مليون جنيه لخدمة مرضى الأمراض المناعية وأمراض ضعف الأعصاب المناعي وضعف العضلات وتجهيز قاعة لمرضى زراعة الكلى كنواة لإنشاء وحدة زراعة الكلى بالمستشفى الجامعي، حيث تحتوى الوحدة على 44 ماكينة غسيل كلوي منها 4 أجهزة غسيل كلوي عالية الكفاءة وفصل البلازما، لخدمة الحالات المترددة على المستشفى، واستحداث قاعة الغسيل البريتوني وهي القاعة الوحيدة بمحافظة بني سويف.

فضلا عن استحداث قاعة الغسيل الدموي عالي الكفاءة وإنشاء وحدة الغسيل الكلوي للأطفال، وتعتبر الأولى من نوعها في محافظات شمال الصعيد ومستعدة بالكامل لإستيعاب جميع حالات الغسيل الكلوي للأطفال بالمحافظة وتم رفع كفاءتها لتستقبل 64 طفلا بدلا من 11 طفلا.

كما تم رفع كفاءة جلسات الغسيل الكلوي لمرضى فيروس سي السلبي من 28 مريضا إلى 96 مريضا ورفع جلسات الغسيل الكلوي لمرضى فيروس سي الإيجابي من 24 مريضا إلى 64 مريضا، ورفع كفاءة قاعات الغسيل الكلوي و2 قاعة من 200 جلسة إلى 400 جلسة، واستحداث قاعة التدخلات الكلوية شاملة تركيب قساطر الغسيل الكلوي وأخذ عينة الكلى.

وأضاف الدكتور عاطف مرسي أنه تم تشغيل منظومة آلية لكشف الحرائق وانبعاث الأدخنة بالمستشفى الجامعي وبدء تشغيل وحدة الحقن المجهرى بالمركز الطبى التخصصى، وإفتتاح وحدة التفتيت بالموجات التصادمية بالمستشفى الجامعي.

وفي نهاية الجلسة تقدم عميد الكلية بالشكر لإدارة الجامعة ومجلس الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومسؤولي المستشفي الجامعي على جهودهم ماقدموه من جهد وتفاني وإخلاص في العمل خلال فترة عمادته.