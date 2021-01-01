لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تغيرت

أجرت شبكة RT ووكالة «نوفوستي» الروسيتين، لقاء مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، تحدث خلاله حول أبرز القضايا الراهنة على الساحة الدولية.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الأربعاء، قال «لافروف»، إن «المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت، ولم تعد تقتصر على دونيتسك ولوجانسك فحسب».

وذكر أن «جغرافيا العملية العسكرية الخاصة سوف تمتد أوسع، إذا زوّد الغرب أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى»، مردفا «الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا موجودتان على مسافة آمنة، بينما يتضرر الاقتصاد الأوروبي وحده».

وتابع: «الإدارة الأمريكية تتصرف على نحو غير مسؤول، ولا تريد الحوار»، معقبًا على إمكانية اندلاع حرب نووية: «لا يوجد منتصر في الحرب النووية، ولا يجوز أن تندلع تلك الحرب أبدا. عقيدتنا تفسر بصراحة الحالات التي يتعين فيها اللجوء إلى استخدام القوى النووية».

وذكر أن الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشنكو، تعهد بإرساء دعائم السلام في دونباس وخدع روسيا وشن جولة جديدة من الحرب، مضيفًا أن «فلودومير زيلينسكي الذي وصل إلى السلطة بعودة السلام إلى أوكرانيا ودونباس والاعتراف بجميع حقوق المواطنين، عاد ونكص عن وعوده».

وأضاف أن «النخبة السياسية الجديدة في الغرب هي نخبة محدودة الكفاءة بشكل جزئي من حيث الخبرة السياسية وسعة النظر»، موضحًا أن «الدبلوماسي الأمريكي هنري كيسنجر ألمح إلى أن هناك فارق كبير ما بين النخب السياسية الحالية والسابقة في الغرب».