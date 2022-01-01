 الرئيس الروسي يتعهد بإعادة إعمار دونباس الأوكرانية - بوابة الشروق
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الرئيس الروسي يتعهد بإعادة إعمار دونباس الأوكرانية

موسكو (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 9:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 9:00 م
تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة إعمار المدن في منطقة دونباس الأوكرانية، مشيراً إلى أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في المنطقة بعد اشهر من القتال هناك.

وقال بوتين، في لقاء عبر الفيديو مع الأطفال والشباب" هذا هو السبب وراء مسعى بلادنا لمساعدة جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين".

ولكنه حذر من أن جهود إعادة الإعمار يمكن أن تستغرق "شهورا واسابيع وسنوات".

غير أنه وجه كلامه لفتاة مطمئنا إياها بالقول"بالتأكيد سنقوم بذلك، بصرف النظر عن أي شئ".

وتعهد بوتين أيضا للفتاة بأنه سوف يكون الرئيس لوكالة جديدة لم يتم بعد تسميتها لمنظمات الأطفال والشباب الروس.

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