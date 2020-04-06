مديرية الشباب والرياضة بالجيزة: المشروع القومي لرياضة الهوكي بذرة لانتشار اللعبة

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أكد اللواء عبد الرحمن شلش وكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أن مشروع القومي لنشر رياضة الهوكي للبنين والبنات يعد بذرة جيدة لإنتشار اللعبة وتأهيل أجيال جديدة ليصبحوا لاعبين ممارسين يمثلوا أسم مصر في جميع المحافل الداخلية والخارجية.

وأضاف مدير المديرية، أن رياضة الهوكي كانت موجود من قبل ولكن مع قلة عدد الممارسين لها إلي أن ضمها الإتحاد المصري للرياضة المدرسية حديثآ ضمن الألعاب الجديدة لبطولات المدارس.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ المشروع القومي لنشر رياضة الهوكي للبنين والبنات، وذلك بالتعاون مع إدارة تنمية البرامج الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والإتحاد المصري للهوكي.