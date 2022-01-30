وكيل أوقاف المنيا يزرو مطرانية بني مزار لتقديم التهنئة بتجليس أسقفها الجديد

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زار الدكتور حسانين عبدالحكم وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، الأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا الجديد؛ لتقديم التهنئة لتجليسه.

ورافقه في الزيارة الدكتور أحمد طلب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، والدكتور أحمد عزمي مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، والدكتور راجي فؤاد راجي ممثلا للجنة المواطنة والمجتمع المدني.

وتناول اللقاء، بعض الأفكار والمقترحات لحل كثير من المشكلات وتذليل المعوقات.

وأكد وكيل الوزارة، أن مصر في هذه الفترة تشهد تغيرا ملحوظا وتوحيد صف ولحمة لأبناء شعب مصر لم يسبق لها مثيل في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الدكتور حسانين، أن شعب المنيا شعب ودود متحاب متدين بطبعه تربى على تعاليم دينية قويمة تدفعه إلى الألفة والمودة والوحدة مسلما كان أو مسيحيا، وأن مصر تكفل الله -عز وجل- بحفظها فستظل بفضل الله -عز وجل- في رباط إلى يوم القيامة.

وقدم وكيل أوقاف المنيا، التهنئة نيابة عن جميع العاملين بالمديرية للأسقف الجديد، مؤكدا أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة بل ستكون بينهنما لقاءات عدة قادمة.