المبعوث الأمريكي لإيران: احتمالية إحياء الاتفاق النووي تتضاءل يوما بعد يوم

قال روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، إن احتمالية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (الاتفاق النووي) المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني "تتضاءل يوما بعد يوم".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عنه القول، إنه "لا يوجد موعد نهائي محدد يجب أن تعود فيه طهران إلى الامتثال للاتفاق النووي، لكن الفرصة تتضاءل بسرعة كبيرة، وفي مرحلة ما سيصبح واضحا للجميع أن الاتفاق لم يعد متاحا".

وقال مالي: "إذا أرادت إيران العودة إلى الاتفاق فهناك طريقة سهلة للغاية للقيام بذلك وهي الموافقة على الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي، وليس الولايات المتحدة، هذا اقتراح عادل، نحن على استعداد للاتفاق على هذا الأساس، وننتظر من إيران أن تقول الشيء نفسه، ولكن هذا ليس خيارا سيكون متاحا إلى الأبد".

وعندما سُئل مالي عن تحالف محتمل بين طهران وموسكو، قال إن "إيران لديها خيار الآن".

وأضاف: "تستطيع إيران أن تختار موقف الاعتماد النسبي على روسيا، التي هي نفسها معزولة دوليا. لديها فرصة اقتصادية ضيقة جدا مع روسيا لا يمكنها الذهاب بعيدا، أو يمكنها اختيار العودة إلى الاتفاق الذي تم التفاوض عليه الآن لمدة عام ونصف ليكون لديهم علاقات اقتصادية أكثر طبيعية مع دول الجوار ومع أوروبا وبقية العالم".

كما حذر المبعوث الخاص من أن إيران على وشك تطوير قنبلة نووية، وقال إنها "على بعد أسابيع قليلة من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية"، للوصول إلى هذا الهدف.