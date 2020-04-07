استمرار تسجيل إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الأربعاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففى لاتفيا شهدت تسجيل 2093 إصابة وحالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 849 ألفا و802 مصاب والوفيات إلى 5879 حالة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2074 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 3 ملايين و739 ألفا و160 إصابة.

ولم تسجل البلاد أي حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 60 ألفا و641 حالة وفاة.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 1161 إصابة جديدة، دون تسجيل حالات وفاة جراء العدوى خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10 ملايين و763 ألفا و694 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 43 ألفا و91 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1104 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و 999 ألفا و395 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و250 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1730 إصابة جديدة، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و48 ألفا و 207 إصابات، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 6 آلاف و 571 حالة.

وفي مقدونيا الشمالية، تم تسجيل 792 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة جديدتين.

وفي هولندا، تم تسجيل 4,509 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 164,299 حالة إصابة.

وفي كينيا، تم تسجيل 101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 1,142 حالة إصابة.

وفي كرواتيا، تم تسجيل 2,239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وحالتي وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 10,376 حالة إصابة.

وفي البوسنة والهرسك، تم تسجيل 439 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة. وفي السنغال، تم تسجيل 37 حالة إصابة ، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 234 حالة إصابة.

وفي ليختنشتاين، تم تسجيل 27 حالة إصابة ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 228 حالة إصابة.

وفي رومانيا، تم تسجيل 6,779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و12 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 54,460 حالة إصابة.

وفي اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 148 ألفا و435 إصابة جديدة و200 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و210 ألف و771 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و707 حالات وفاة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 86 ألفا و67 إصابة جديدة و157 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 20 مليونا و385 ألفا و814 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 176 ألفا و370 حالة وفاة.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 48 ألفا و906 حالات إصابة و119 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 198 ألفا و552 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليون و 243 ألفا و150 حالات إصابة.

وفي كينيا، تم تسجيل 101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 1,142 حالة إصابة.

وفي أذربيجان سجلت السلطات الصحية 277 إصابة وصفر وفيات ، حيث بلغت حصيلة الإصابات 795 ألفًا و 190 إصابة والوفيات إلى 9727 حالة .