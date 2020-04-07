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شهدت إحدى قرى مركز ومدينة الطود بلأقصر، واقعة مؤسفة عقب تخلص أب من نجلته، بضربها على رأسها بشومة أودت بحياتها، ودفنها خلف المنزل.

تلقى اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الأقصر باختفاء فتاة في العقد الثاني من عمرها.

وبانتقال وحدة مباحث مركز الأقصر إلى الواقعة، وبالتحري والفحص، تمكن ضباط الوحدة من معرفة الجاني، وهو والد الفتاة.

كما تم العثور على جثة الفتاة ونقلها إلى مشرحة المستشفى، واستدعاء الطب الشرعي لتشريح الجثة وكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وضبط الأب، وإبلاغ النيابة لمباشرة التحقيقات.