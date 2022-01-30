وزير الصحة الألماني يزور الولايات المتحدة لمناقشة استراتيجيات مكافحة كورونا

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يبدأ وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، زيارة للولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، لإجراء مناقشات مع علماء ومسؤولين حكوميين حول استراتيجيات مكافحة جائحة كورونا.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الألمانية، من المقرر أن يستهل لاوترباخ المحادثات في العاصمة واشنطن اليوم مع مستشار البيت الأبيض لمكافحة الأوبئة، أنتوني فاوتشي.

ووفقا للبيانات، ستتركز المحادثات خلال الزيارة حول استراتيجية التطعيم للخريف، إلى جانب سبل مكافحة الجائحة على المدى الطويل.

وخلال زيارته الممتدة حتى الأحد المقبل، من المقرر أن يجري لاوترباخ أيضا محادثات مع نظيره الأمريكي كزافييه بيسيرا، ومسؤولين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

كما يعتزم الوزير الألماني تفقد مرافق للرعاية الصحية وزيارة شركة تصنيع اللقاحات "موديرنا" في نيويورك وبوسطن.

وإلى جانب أزمة كورونا، سيتطرق الوزير خلال المحادثات إلى موضوع الرقمنة في نظام الرعاية الصحية.