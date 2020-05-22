أحمد موسى ساخرا من المشككين في محاكمة قاتل شيماء جمال: الطرمخة في القفص

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العدالة تتحقق في مصر على الجميع، وذلك في معرض تعليقه على بدء محاكمة أيمن المستشار أيمن حجاج في اتهامه بقتله زوجته المذيعة شيماء جمال.



وأضاف خلال برنامجه "على مسؤوليتي" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "لما وقعت الجريمة واتعرف إن القاتل كان عضوا في إحدى الهيئات القضائية قالوا آه مش هيجيبوه وهيهربوه ويسرفوه وهيطرمخوا على القضية.. (ساخرا) شفتم الطرمخة.. الطرمخة في القفص".



وتابع: "مفيش حد بيطرمخ في مصر على قضايا.. هنا كله زي بعضه، واللي بيرتكب جريمة بيتحاكم، والعدالة تُطبق على الجميع.. مفيش حد بياخد حاجة مختلفة.. مفيش حد على رأسه ريشة أمام القضاء".



وأكمل: "المتهم موجود في القفص وموجود في المحكمة ويُحاكم زي اللي قتل نيرة (طالبة جامعة المنصورة).. عنده محامين وهيدفعوا عنه وفيه كمان مدعين عن الحق المدني هيطلبوا الحقوق المدنية عن شيماء .. هي دي العدالة في مصر".



وكانت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، قد قررت صباح الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين أيمن حجاج، وحسين الغرابلي، محبوسين، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل المذيعة شيماء جمال عمدًا مع سبق الإصرار إلى جلسة 13 أغسطس المقبل للاطلاع.