وفد عسكري عراقي رفيع المستوى يصل سامراء لمتابعة هجوم داعش الأخير

وصل وفد أمني عراقي رفيع المستوى إلى قاطع عمليات سامراء اليوم الأربعاء، للوقوف على ملابسات الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش الليلة الماضية وأدى إلى مقتل 4 من قوات الشرطة الاتحادية وإصابة 4 آخرين في إحدى قرى محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أن الوفد الأمني ضم رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد قوات الشرطة الاتحادية وقائد القوات البرية.

وشدد البيان على أن القوات الأمنية "ستعمل على محاسبة المتورطين بهذا الحادث الغاشم، ولن يمر دون القصاص العاجل من العناصر الإرهابية".

من جانب آخر، تمكنت قوات مكافحة الإرهاب في إطار عملياتها في المرحلة الرابعة ضمن عملية الإرادة الصلبة في محافظة كركوك من قتل أحد عناصر داعش في سلسلة جبال قره چوخ.

ولفت بيان لخلية الإعلام الأمني إلى أن هذه العملية "ستكون لها نتائج إيجابية عالية لملاحقة بقايا عصابات داعش".