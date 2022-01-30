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يبدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وفيما يلي بيان بأماكن أداء اختبارات كليات التربية النوعية:

أولا- شعبتا (موسيقية – فنية)، وتؤدي الاختبارات كالآتي:

الجيزة: كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة (فنية – موسيقية).

الفيوم: كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة (موسيقية).

القاهرة: كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بالعباسية (موسيقية- فنية).

مناطق (الخانكة –غرب وشرق شبرا الخيمة– شبين القناطر – القناطر الخيرية – العبور – قليوب – الخصوص) التابعة لمحافظة القليوبية، ومناطق (بنها – كفر شكر – طوخ – قها) التابعة لمحافظة القليوبية كلية التربية النوعية ببنها (فنية – موسيقية).

الإسكندرية بكلية التربية النوعية بالإسكندرية(فنية – موسيقية).

البحيرة بكلية التربية النوعية بالنوبارية(فنية – موسيقية) دمنهور.

مطروح بكلية التربية النوعية بمطروح (فنية – موسيقية).

الغربية بكلية التربية النوعية بطنطا (فنية – موسيقية).

المنوفية بما فيها مدينة السادات بكلية التربية النوعية بأشمون (فنية – موسيقية) المنوفية.

كفر الشيخ بكلية التربية النوعية بكفر الشيخ (فنية – موسيقية).

الشرقية ومركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية بكلية التربية النوعية بالزقازيق (فنية – موسيقية).

المنيا وبني سويف بكلية التربية النوعية بالمنيا (موسيقية).

الفيوم: بني سويف بكلية التربية النوعية (فنية) بالفيوم.

الدقهلية ما عدا مركز ميت غمر بكلية التربية بالمنصورة (فنية – موسيقية).

الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء - جنوب سيناء بكلية التربية.

النوعية ببورسعيد (فنية – موسيقية)

دمياط: كلية التربية النوعية بدمياط (فنية – موسيقية).

أسيوط - الوادي الجديدة بكلية التربية النوعية بأسيوط(فنية – موسيقية).

المنيا بكلية التربية النوعية بأسيوط (فنية).

قنا - البحر الأحمر- الأقصر بكلية التربية النوعية بقنا (فنية – موسيقية).

سوهاج بكلية التربية النوعية بسوهاج (فنية – موسيقية).

أسـوان بكلية التربية النوعية بأسوان (فنية – موسيقية).