جونسون لخليفته المستقبلي في رئاسة وزراء بريطانيا: ابق قريبا من أمريكا وتمسك بأوكرانيا

أنهى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون آخر ظهور له في المنصب في مجلس العموم البريطاني بتقديم نصيحة لمن سيخلفه وأعلن أنه "أنجز مهمته إلى حد كبير".



وقال جونسون في نصيحته: ابق بالقرب من الأمريكيين، تمسك بالأوكرانيين، خفض الضرائب، مع إلغاء القيود قدر الامكان، و"ركز على الطريق أمامك، لكن تذكر دائما أن تتحقق من الماضي"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



وتهدف التصريحات إلى تشكيل أفكار ريشي سوناك وبيني موردونت وليز تراس وهم يقاتلون من أجل أن يحل أحدهم محله خلال الأسابيع المقبلة كزعيم لحزب المحافظين الحاكم وللأمة.



وفي حين سيبقى جونسون في منصبه حتى أوائل سبتمبر المقبل، حيث سيجري انتخاب خليفته، إلا أن اليوم الأربعاء هو آخر مرة سيضطر فيها إلى الإجابة على أسئلة من أعضاء البرلمان كرئيس للوزراء.