قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن كل أنحاء الجمهورية تشهد ارتفاعًا في درجة الحرارة، متوقعة استمرار هذا الارتفاع حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومنتصف الأسبوع المقبل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، صباح الأربعاء، أن مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، الذي يصحبه ارتفاعات في نسب الرطوبة، منوهة إلى أنه يؤدي إلى أجواء شديدة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ولفتت إلى أن الأجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب المناطق المطلة على البحر الأحمر، وحارة رطبة على السواحل الشمالية وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، قائلة إنها معتدلة رطبة ليلًا، على أغلب مناطق الجمهورية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، إلى أن أقل درجات حرارة مسجلة في المناطق المطلة على البحر المتوسط، موضحة أن متوسط الحرارة على السواحل الشمالية ما بين 30 إلى 32، والقاهرة الكبرى ما بين 35 إلى 37، والبحر الأحمر ما بين 38 إلى 39 درجة.