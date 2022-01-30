مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعي بالعلمين الجديدة ويبحث ملفات مهمة

بدأ مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات على الساحة العالمية، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وانتشار فيروس كورونا وتوافر اللقاحات والأمصال.

ويناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، عددًا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصري.

كما يتابع المجلس أيضًا ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دراسة حزمة حماية اجتماعية استثنائية، توفير السلع الغذائية للمواطنين ومراقبة الأسواق، وملف التعديات على الأراضي وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، ومظلة الضمان الاجتماعي وملفات تطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.