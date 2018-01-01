 الدفاع التونسية: نفذنا 40 طلعة جوية للسيطرة على حريق منطقة برج السدرية - بوابة الشروق
الأربعاء 20 يوليه 2022 4:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيحسم بطولة كأس مصر لموسم 2021؟
النتـائـج تصويت

الدفاع التونسية: نفذنا 40 طلعة جوية للسيطرة على حريق منطقة برج السدرية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 4:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 4:02 م

أكدت وزارة الدفاع الوطني التونسي، السيطرة على أكثر من 90% من الحريق الذي اندلع أمس الثلاثاء، بمنطقة برج السدرية وإخماده، وذلك بتظافر الجهود من طرف الحماية المدنية وأعوان الغابات وعنصر قيادة ميداني عسكري وبقية المتدخلين.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن "جيش الطيران نفذ منذ مساء أمس وإلى صباح اليوم، 40 طلعة جوية باستعمال مروحيتين وطائرة C130 بعد تجهيزها بالمواد الخاصة بإخماد الحرائق، في إطار المساهمة في التدخلات الميدانية لإخماد الحريق الذي اندلع بمنطقة برج السدرية".

وأضافت أن مروحيات الجيش الوطني تواصل طلعاتها صباح اليوم للسيطرة على ما تبقى من جيوب لهذا الحريق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك