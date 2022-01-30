محكمة ألمانية عليا ترفض دعاوى من شركات تصنيع لحوم تتعلق بقواعد كورونا

رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، اليوم الأربعاء، دعاوى من العديد من شركات تصنيع اللحوم ضد تشديد قواعد مكافحة جائحة كورونا.

ورفضت المحكمة في مقرها بمدينة كارلسروه 6 دعاوى من شركة لإنتاج النقانق وعدة وكالات توظيف مؤقتة، قائلة إن الدعاوى لم تفِ بالمتطلبات.

وفي العام الأول للجائحة، ظهرت بؤر إصابات بكورونا في مسالخ في جميع أنحاء ألمانيا، حيث كان العديد منها يُدار بعمالة رخيصة مؤقتة من رومانيا وبلغاريا. وكان يتم إيواء العاملين في مساكن ضيقة يوفرها صاحب العمل.

وفي بداية عام 2021، أصدرت الحكومة الألمانية تشريعا يحظر الاستعانة بمقاولين من الباطن في جلب عمال من شرق أوروبا لذبح اللحوم وتقطيعها ومعالجتها.

وأتاحت الحكومة العمالة المؤقتة في هذا القطاع على نطاق محدود منذ أول أبريل 2021، ومن المقرر حظرها تماما بعد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.