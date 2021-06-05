الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع إدارة رئيس كولومبيا المنتخب لمكافحة التهديدات المناخية

أعربت الولايات المتحدة، عن تطلعها للعمل مع إدارة رئيس كولومبيا المنتخب بيترو جوستافو لمكافحة التهديدات المناخية والبيئية وتعزيز تنفيذ اتفاق السلام لعام 2016، من بين أولويات مشتركة الأخرى.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني بمناسبة عيد استقلال كولومبيا، إن واشنطن تدعم السلام الدائم والمصالحة بين جميع أعضاء المجتمع الكولومبي.

وأضاف أنه تحقيقًا لهذه الغاية، نواصل تعزيز الإدماج المجتمعي والعرقي للجميع، ولا سيما النساء والكولومبيون المنحدرون من أصل إفريقي والشعوب الأصلية وغيرهم من المجتمعات.

وتابع بلينكن قائلا: نقدر عملنا المشترك مع إدارة الرئيس الكولومبي الحالي المنتهية ولايته إيفان دوكي، مضيفا: نحتفل بالذكرى الـ200 على العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا ونجدد الالتزام بشراكتنا لتأمين نصف كرة أرضية أكثر ديمقراطية وإنصافًا.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى ارتكاز الرابطة بين شعبي الولايات المتحدة وكولومبيا إلى القيم المشتركة بداية من حرصنا المشترك على المبادئ الديمقراطية ووصولا إلى تفانينا في حقوق الإنسان.

واختتم بيانه قائلا: في هذا اليوم التاريخي، أهنئ كولومبيا بمرور 212 عامًا على استقلالها وأجدد التأكيد على الشراكة الدائمة التي حافظت عليها البلدين على مدى قرنين من الزمان.