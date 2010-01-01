خرج أكثر من 200 شخصا من أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مساء اليوم الأربعاء في مظاهرة احتجاجية أمام مقر السفارة التركية في بغداد للتنديد بالقصف التركي الذي استهدف عراقيين في مصيف بمحافظة دهوك بإقليم كردستان شمالي العراق وأوقع 10 قتلى وأكثر من 29 مصابا.



وهتف المتظاهرون الذين رفعوا علم العراق وصورا للزعيم الشيعي مقتدى الصدر بشعارات تندد بالقصف التركي مرددين هتاف /بالروح بالدم نفديك ياعراق/.



وتسلق أحد المتظاهرين مبنى السفارة التركية في حي الوزيرية وسط بغداد وقام بإنزال العلم التركي وسط هتافات المتظاهرين.



وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي قد قرر في جلسة عقدها برئاسة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة، مساء اليوم، قيام وزارة الخارجية باستدعاء سفير تركيا لدى العراق وإبلاغه بقرار الحكومة العراقية بإدانة الاعتداء التركي الذي استهدف المواطنين في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك وتسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى.



ودعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم إلى إلغاء الاتفاقية الأمنية بين العراق وتركيا وإغلاق المطارات والمعابر البرية بين البلدين على خلفية القصف المدفعي التركي الذي طال سائحين عراقيين في أحد المصايف في محافظة دهوك بإقليم كردستان أقصى شمالي العراق.



ودعا الصدر، في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر، إلى"خفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا وغلق المطارات والمعابر البرية بين العراق وتركيا".



وطالب "برفع شكوى لدى الأمم المتحدة بالطرق الرسمية وبأسرع وقت ممكن وإلغاء الإتفاقية الأمنية مع تركيا مالم تتعهد بعدم قصف الأراضي العراقية، إلا بعد إخبار الحكومة والاستعانة بها إذا كانت هناك تهديدات قرب حدودها، فالتعدي على محافظات الشمال والإقليم من الداخل والخارج ما عاد يحتمل".