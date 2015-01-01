لافروف: تسليح الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا يدفع روسيا وأوروبا للمواجهة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بتسليحهما أوكرانيا يرغبان في دفع روسيا لمواجهة أوروبا.

وقال لافروف في مقابلة مع شبكة روسيا اليوم الإخبارية ووكالة أنباء نوفوستي، اليوم الأربعاء: "إنني على يقين من أن أوكرانيا لن تتاح لها فرصة التفاوض مع روسيا طالما يتم إبعادها عن أي خطوة بناءة".

وتعليقا على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال لافروف: "زيلينسكي ممثل بارع، لهذا فهو سريع التقمص للغاية"، أما عن إمكانية اندلاع صدام نووي بين روسيا وأوروبا، قال لافروف: "إن الحرب النووية ليس بها منتصر، لذلك فلا يمكن أن تنشب حرب نووية".

وحول عدم جدوى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا اليوم، قال لافروف: "لقد طلبت القيادة الأوكرانية في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بدء مفاوضات معنا، ونحن لم نرفض، بل اتخذنا نهجا صادقا تجاه هذه العملية، لتكشف الجولات الأولى التي جرت في بيلاروس عن عدم رغبة الجانب الأوكراني فعليا في مناقشة أي شيء بجدية".

وأضاف: "يمكننا سماع ما يقوله المستشار الألماني أولاف شولتز أو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وما تقوله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وعدد من المسؤولين الأوروبيين الآخرين، بما في ذلك المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون العلاقات الخارجية والأمن جوزيب بوريل، حينما يقولون جميعا إن أوكرانيا يجب أن تنتصر في ساحة المعركة، وأن أوكرانيا لا ينبغي عليها أن تتفاوض الآن".

واختتم لافروف: "ويقولون أيضا إن ذلك يعود إلى أن موقف أوكرانيا الآن هو موقف ضعيف، ولهذا يتعين عليها أولا أن تحسن موقفها وتصحح هذا الوضع، وعندها فقط تبدأ الحديث من موقع قوة"، معتبرا أن كل تلك "محاولات يائسة"، ولن تؤدي إلى نتيجة، وستذهب أدراج الرياح.