لجنة مكافحة كورونا: ميزة ورحمة من ربنا في زيادة حالات الإصابة المجتمعية

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الوباء زاد نشاطا في الفترة الماضية بعد فترة من الهدوء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن هناك زيادة مجتمعية في حالات الإصابة بكورونا.

وتابع: "هناك ميزة ورحمة من ربنا في هذه الزيادة وهي أن زيادة الأعداد لم تؤدِ إلى شدة الأعراض.. حتى الآن كل الأعراض خفيفة وتؤدي إلى إصابات بسيطة ومتوسطة وذلك لأكثر من 95%".

وأشار إلى أن المتحور الجديد يتسم بالقدرة على الانتشار، لكنه يتميز بقلة شدة الأعراض، لافتا إلى أن المتحور السائد حاليا هو أحد سلالات أوميكرون.

ولفت إلى أن اللجنة العلمية تعقد حاليا عدة اجتماعات، وستعلن خلال أيام قليلة عن تحديث البروتوكول بإضافة بعض الأدوية وحذف أخرى.

وأشار إلى أنه سيتم الاعتماد على طرق تشخيص جديدة في الفترة المقبلة.