أجرت شبكة RT ووكالة «نوفوستي» الروسيتين، لقاء مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، تحدث خلاله حول أبرز القضايا الراهنة على الساحة الدولية.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الأربعاء، قال «لافروف»، إنه لا يمكنه تفسير ترويج قيم «المثلية» و«التحول الجنسي» في الغرب، معقبًا: «ربما يكون السبب هو أن المليار الذهبي يقضي بتقليص عدد البشر على كوكب الأرض، لأن الموارد لن تكفي لجميع الناس».

وذكر أن أوروبا هي المسؤولة عن أزمة الطاقة وليست روسيا، مضيفًا: «الرئيس بوتين تحدث مرارا وتكرارا حول العقوبات على (السيل الشمالي-2)، وتقليص حصة إمدادات الغاز عبر (السيل الشمالي-1) ليصل إلى 50% من طاقته».

وأشار إلى «انتهاء كل إمكانيات الغرب في العقوبات ضد روسيا، وعليهم الآن أن يفكروا فيما اقترفوه»، موضحًا أن «الأسمدة والأغذية لا تخضع للعقوبات، ولكن السفن الروسية ومنعها من الدخول إلى الموانئ هو ما يخضع للعقوبات».

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يتعرض لضغط كبير من واشنطن، مستطردًا: «عندما تجري عملية تصويت في مجلس الأمن أو الجمعية العامة، يضغطون على سفراء الدول بشكل شخصي».

وتابع: «لا يستطيع الغرب التوفيق بين حقيقة أنهم أخطأوا، وبين ما يتعين عمله للخروج من الأزمة، الشعوب في الدول النامية يتذكرون ما اقترفه الأمريكيون في يوغوسلافيا والعراق بينما كانت أوروبا صامتة».