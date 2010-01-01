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بولندا تقيل المسؤول عن البنية التحتية للطاقة

أرشيفية
أرشيفية
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 11:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 11:36 م

أعلنت الحكومة البولندية اليوم الأربعاء إقالة بيوتر نايمسكي، المسؤول عن البنية التحتية الاستراتيجية للطاقة في الحكومة البولندية.

وقالت الحكومة عبر موقعها على الإنترنت إنه تم إخباره أنه "يستحيل التعاون معه" و أضافت أنه"كان يعرقل كل شيء" وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن نايمسكي كان مسؤولا عن الشركة التي تعمل على بناء خط أنابيب غاز البلطيق من النرويج، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيله في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي رحيل نايمسكي عبر منشور على موقع فيسبوك.

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