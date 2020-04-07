مسؤول عراقي: العراق يوقع الأسبوع المقبل عقدا لاستيراد الحنطة

كشف مسؤول عراقي اليوم الأربعاء أن بلاده ستوقع الأسبوع المقبل عقدا مع إحدى الدول لاستيراد الحنطة بعد أن خصصت الحكومة مبلغ 200 مليون دولار كمبلغ أولي لشراء القمح الأجنبي وعلى شكل وجبات.

وقال محمد حنون المدير العام لشركة العامة لتجارة الحبوب في العراق في تصريح صحفي "أن وزارة التجارة تسلمت مبلغاً مالياً مقداره 200 مليون دولار لشراء دفعة أولية من القمح الأجنبي على شكل وجبات".

وأضاف أن "عملية حصاد القمح ما زالت مستمرة في إقليم كردستان ويتم تجهيزها في المنافذ التسويقية لمحافظات الإقليم فيما بلغ إجمالي ما تم استلامه من الفلاحين خلال موسم التسويق الحالي مليونين و100 ألف طن من الحنطة المسوقة من المحافظات العراقية كافة ،وهو يعد رقما جيدا بناء على المعوقات الكبيرة التي واجهتنا نتيجة قلة المياه".

وذكر أن "كمية القمح التي تم حصادها تكفي للعام الحالي كما أن لدينا استعدادات جارية لشراء القمح الأجنبي من مناشئ عالمية بعد توقيع وزارة التجارة مذكرات تفاهم مع كل من أستراليا وكندا وأمريكا".

وأوضح حنون أن "جميع مخازن وزارة التجارة تحتوي على مواد غذائية الخاصة بالسلة الغذائية ومؤمنة لغاية العام ويجري الآن إيجاد أموال لغرض إيجاد خزين استراتيجي كافٍ لمواد هذه السلة".