 عمر كمال يعلن عودته لحبيبته ويوجه لها رسالة خاصة - بوابة الشروق
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عمر كمال يعلن عودته لحبيبته ويوجه لها رسالة خاصة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى الجداوي
نشر في: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 11:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 11:57 م

أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال، عن عودته للفتاة التي كان مرتبط بها مؤخرا، بعدما أعلن انفصالها عنه خلال الأيام الماضية بسبب خلافات بينهما.

ونشر عمر كمال عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام»، صورة له تجمعه بحبيبته دون أن يكشف عن هويتها، قائلا: «أيامي بيكي حلوة».

وكان عمر كمال، قد أعلن مؤخرا خلال تصريحات تلفزيونية، أنه يشعر بالحزن بسبب انفصاله عن حبيبته حيث كان يأمل في خطبتها والزواج منها خلال الشهور القليلة القادمة وفق تصريحاته،
موجها لها رسالة خاصة قائلا: «كنت ناوي أعلن في الأيام الجاية، لكن مش عارف هيكون لينا نصيب نكمل ولا لأ.. الله أعلم».

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