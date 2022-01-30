عندما تصل إلى مدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، ترى تمثالا لسيدة الغناء العربي "أم كلثوم"، لتدخل بعد ذلك قرية "طماي الزهايرة" (إحدى القرى التابعة لمركز السنبلاوين- مسقط رأس "أم كلثوم")، حيث تحمل بعض المحال والمقاهي بها اسم الست.

توجهت "الشروق" إلى القرية بعدما أعلنت مؤسسة حياة كريمة -فى بيان لها مساء الإثنين الماضي- عن ترميم منزل "أم كلثوم"، بالتعاون مع الجهات المختصة.

والمنزل المزمع ترميمه داخل عزبة أم كلثوم بشارع يحمل اسمها، عبارة عن مبنيين، الأول من طابقين، والثاني من طابق واحد، ويعيش فيه حفيدي أم كلثوم "عدلي وخالد" سمير خالد إبراهيم، أحفاد الشيخ خالد شقيق أم كلثوم، والمنزل معلق عليه صور سيدة الغناء والشيخ إبراهيم والدها والشيخ خالد شقيقها وابنه سمير.

في البداية، أعرب الحفيدان، في حديثهما لـ"الشروق"، عن سعادتهما بقرار ترميم المنزل حتى يستطيعا مقابلة "مُحبي الست"، فهو منزل شقيقها الذى كان يعمل عمدة القرية، وكانت "أم كلثوم" تأتي للمنزل في إجازتها وعاشت به طيلة 15 عاما، مشيران إلى أن هذا المنزل مقصد الزائرين.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إعادة ترميم منزل سيدة الغناء العربي "أم كلثوم" بمحافظة الدقهلية، التي تمثل تراثنا الفني والإنساني وتاريخ عظيم للأمة بأكملها؛ وذلك استجابة لاستغاثة أحفاد أم كلثوم.

وأضافت أن ذلك يؤكد أيضا هوية الشخصية المصرية، كما أنها خطوة تأمل بها "حياة كريمة" تعزيز وغرس مفهوم واجب مؤسسات المجتمع المدني كشريك تنموي أساسي في خدمة الوطن، والحرص على تراثنا.

يذكر أن الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، رافق -فى وقت سابق- لجنة مشتركة من وزارات الآثار والسياحة والثقافة والتنمية المحلية؛ في زيارة ميدانية لقرية "طماي الزهايرة"، مسقط رأس "أم كلثوم"؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية نحو دراسة مقترح تحويل القرية لتكون مقصدا للسياحة الداخلية والخارجية.

ولفت نائب المحافظ، إلى الاهتمام البالغ لمحافظ الدقهلية بهذا المشروع السياحي الذي سيكون له الأثر البالغ في وضع محافظة الدقهلية على خريطة السياحة، لما تمثله الراحلة أم كلثوم للمصريين وللكثيرين من أبناء الدول العربية، باعتبارها قيمة فنية وغنائية خالدة مازالت عالقة في الأذهان بفنها وما قدمته عبر تاريخها الغنائي، فضلا عن إسهاماتها المعروفة في النضال الوطني.

وأشار إلى أن اللجنة عاينت، على الطبيعة، المنزل الذي ولدت وعاشت فيه "أم كلثوم" والمنطقة المحيطة به بالكامل؛ بهدف بلورة رؤية موحدة لدراسة تنفيذ هذا المشروع السياحي الثقافي الكبير بـ"طماي الزهايرة"، وتحويلها إلى قرية نموذجية لتكون مقصدا للسياحة الداخلية والخارجية.

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