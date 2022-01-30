أوكرانيا تسعى لتأجيل سداد الديون الأجنبية في ظل تأثير الحرب على الاقتصاد

تسعى أوكرانيا لتأجيل سداد الديون الأجنبية وتغيير شروط الصكوك المرتبطة بإجمالي الناتج المحلي، حيث إن الغزو الروسي يقوض الاقتصاد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



تريد الحكومة الوصول إلى اتفاق مع حملة الأسهم بحلول 15 أغسطس، بحسب مراسيم نشرت على موقع مجلس الوزراء الإلكتروني. وذكرت مصادر مطلعة أمس الثلاثاء أن الحكومة تعتزم مخاطبة أصحاب الأسهم اليوم الأربعاء.



ويستكشف المسؤولون الأوكرانيون أيضا احتمالية إعادة هيكلة الديون فيما بدأت تجف خيارات التمويل للبلاد. ومن المتوقع أن يأتي المرسوم قبل حلول موعد سداد دين أجنبي ودفع فائدة وهما بقيمة 1.4 مليار دولار ومستحقان في سبتمبر.



ووفقا لحسابات بلومبرج، فإن الخطوة قد توفر 3 مليارات دولار في تكاليف سداد الديون على مدار عامين وأكثر فيما يتعلق بمدفوعات الفائدة.