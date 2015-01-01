رئيس الوزراء الإسباني: وفاة أكثر من 500 شخص بسبب موجة الحر

واجهت إسبانيا للتو أشد موجة حرارة سجلت على الإطلاق في البلاد، منذ بدء جمع بيانات الأرصاد الجوية في عام 1975.

قال رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، إن موجة الحر التي تجتاح بلاده منذ ما يقرب من عشرة أيام، تسببت في مقتل أكثر من 500 شخص.

وأضاف في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام إسبانية: «خلال هذه الموجة الحارة، توفي أكثر من 500 شخص وفقًا للبيانات الصادرة عن معهد الصحة العامة».

وواجهت إسبانيا في الفترة ما بين 9 إلى 18 يوليو، أشد موجة حارة سجلت في البلاد، وفقًا للبيانات الأولية التي نشرتها الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية (Aemet)، اليوم الأربعاء.

وتسببت درجات الحرارة المرتفعة للغاية، التي تجاوزت 45 درجة مئوية، في إشعال حرائق ضخمة منذ الأسبوع الماضي في جميع أنحاء البلاد.