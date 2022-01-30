الصحة العراقية تدرس إتاحة الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، أنها تدرس إطلاق الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "إطلاق الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا ما زال قيد الدراسة"، مشيرا إلى أنه "لم يتم حتى الآن الوصول للنسبة الكافية من تلقي الجرعة الثالثة".

وأضاف أن "أقل من نصف بالمئة من المواطنين تلقوا الجرعة الثالثة"، مؤكدا أن "هذه النسبة لا ترتقي لمستوى الطموح على الرغم من الجهود الحكومية وجهود وزارة الصحة والتزامها بتوفير 3 جرعات من اللقاح لكل شخص مشمول بالتطعيم".

ولفت إلى أن "هناك من تلقى الجرعة الأولى من اللقاح فقط من دون إتمام الجرعتين الثانية والثالثة"، مشيرا إلى أن "الفرصة ما زالت سانحة لاحتواء الموجة الوبائية (الخامسة) من خلال الإقبال على تلقي اللقاح".