دوس سانتوس يتوج بذهبية سباق 400 متر حواجز في مونديال يوجين

توج البرازيلي أليسون دوس سانتوس صباح اليوم الأربعاء بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز، وذلك في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى، المُقامة في ولاية يوجين الأمريكية.

وقطع دوس سانتوس مسافة الـ 400 متر حواجز بزمن 46.29 ثانية، محققا رقمًا قياسيًا لبطولة العالم، بمحوه الرقم السابق وهو 47.18 ثانية، الذي حققه الأمريكي كيفن يونج في نسخة شتوتجارت الألمانية عام 1993.

وتقدم دوس سانتوس، صاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، على الأمريكيين راي بنجامين، وصيف النسخة الاخيرة بالدوحة 2019 وأولمبياد طوكيو والذي حقق زمنًا مدته 46.89 ثانية، وتريفور باسيت الذي حقق زمنًا مدته 47.39 ثانية.

من جهته، أنهى البالغ من العمر 26 عامًا النرويجي كارستن فارهولم البطل الأولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي، السباق في المركز السابع بزمن قدره 48.42 ثانية، ليكون بذلك هو السابق الأول الذي يخسره منذ سبتمبر عام 2018، في أوسترافا التشيكية.

وحقق فارهولم سلسلة انتصارات متتالية بلغت 18 سباقًا إلى جانب أربعة سباقات تأهيلية أخرى في بطولة العالم 2019 وألعاب طوكيو الأولمبية 2021، قبل أن ينتهي ذلك بالخسارة في سباق يوجين 2022، والتي تأتي بعد شهر واحد من إصابته بتمزق في الألياف العضلية في أوتار الركبة، لكنه تحامل على نفسه وأصر على المشاركة في السباق.