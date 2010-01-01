ارتفاع عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 43137

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19)، بلغ 43137 سريرا يوم 19 تموز/يوليو، مقارنة بـ 42299 سريرا في اليوم السابق له.
وارتفع معدل نقل المرضي إلى المستشفيات إلى 2ر6%من 1ر6 .
ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بدون أعراض لكوفيد-19، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وسجلت ولاية أوريجون أعلى نسبة إشغال لأسرّة من جانب أشخاص ثبت إصابتهم بمرضى كوفيد-19 بواقع 2ر9 % تلتها ولاية جورجيا بنسبة 8ر8 %.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرّة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 بواقع 5198 سريرا، تلتها فلوريدا بـ 4481 سريرا.