غدا انطلاق منافسات الفرق لسيف المبارزة للرجال ببطولة العالم للسلاح بالقاهرة

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تنطلق غدا منافسات الفرق لسيف المبارزة للرجال ببطولة العالم للسلاح المقامة في مصر في الفترة ما بين 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر للرجال الفائز من مباراة البرتغال ضد السعودية، في تمام العاشرة والنصف صباحا ضمن منافسات دور ال32 لفرق سيف المبارزة.

وتضم قائمة منتخب مصر للرجال بسيف المبارزة كل من محمد السيد وأحمد السيد ومحمد ياسين وأحمد السكري.

ويقود منتخب مصر لسيف المبارزة فنيا كل من د سيد سامي، وكابتن خالد بوهديمة، وكابتن شريف محمود وكابتن أحمد عامر.

ويشارك في البطولة 1060 لاعبا ولاعبة يمثلون 105 دولة من أنحاء العالم يتنافسون فيما بينهم على ميداليات البطولة.