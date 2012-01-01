عمرو دياب أول مطرب عربي يتخطى حاجز المليار استماع عبر أنغامي

كشفت أنغامى عن أعلى خمس أغنيات استماعا لعمرو دياب، وجاءت فى المرتبة الأولى أغنية "تملى معاك"، وفي المرتبة الثانية "يتعلموا"، وجاءت أغنية "أماكن السهر" فى المركز الثالث، وتلتها فى المرتبة الرابعة أغنية "أنت الحظ"، وأخيرا فى المرتبة الخامسة أغنية أجمل عيون "برج الحوت".



صرح المهندس حسام الجمل المدير الإقليمي لانغامي مصر وشمال أفريقيا

بأن سباق الاستماعات على أنغامي يكون انعكاسا لذوق المستمعين وقوة جودة المحتوى وليس هناك أي تدخل بشري في عدد المستمعين أو تصدر فنان ما التريند على "أنغامي".



وإن منصة أنغامي دخلت في شراكة استراتيجية حصرية لبث اغاني عمرو دياب التى تنتجها شركته "ناى فور ميديا"، وجميع إصداراته المقبلة من الأغانى حصرياً عبر المنصة التى يستخدمها أكثر من 75 مليون مستخدم منذ شهر فبراير 2022 مستمرين بمساهمتنا وبكل الفخر فى تقديم الثقافة العربية على المسرح الدولى



عمرو دياب هو أول مطرب عربى يطرح أعماله الغنائية التى أنتجها، حصريا عبر منصة أنغامى فقط، وهى الاتفاقية التى أعلنت عنها المنصة منذ عدة أشهر فى احتفالية كبرى تزين خلالها برج خليفة فى دبى بصورة الهضبة.



واحتفل الفنان عمرو دياب بتخطيه المليار استماع عبر تطبيق أنغامي، ونشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وعلق عمرو دياب علي الفيديو وكتب: "عمرو_دياب أول فنان عربي يتخطى المليار إستماع على أنغامي".



وتضمن الفيديو أكثر من 5 أغاني تم الاستماع إليها على التطبيق وهي بالترتيب من الأكثر استماعا إلى الأقل استماعا تملي معاك، يتعلموا، أماكن السهر، إنت الحظ، وأجمل عيون.