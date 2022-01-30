رئيس مجموعة العمل الأمريكية للبنان: ترسيم الحدود البحرية فرصة للبنان

قال رئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان، السفير إدوارد غبريال، إن مسألة ترسيم الحدود البحرية جنوبا هي فرصة للبنان.

وقال، بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، اليوم الأربعاء: "بحثنا مسألة ترسيم الحدود البحرية، وأكدنا أنها قرار سيادي يعود للبنان، لكننا نرى أنها فرصة للبنان، ونافذة الفرصة هذه ستقفل، وعندئذ لن تكون هناك فرصة أخرى لتسوية المسائل بين البلدين (لبنان وإسرائيل) لقرون".

وأضاف: "هذا يعني أن لبنان لن يكون قادرا على التطوير في المنطقة المتنازع عليها ولن يكون هناك من شركات ستأتي للتنقيب".

وذكر أن المحادثات في بيروت تناولت العلاقات اللبنانية الأمريكية والوضع في لبنان.

وقال: "تعمقنا خلال اللقاءات في بحث الوضع في لبنان وأهمية التحرك سريعا من أجل إنقاذ البلد الذي نتحدر منه من المزيد من الانحدار، لذا نحض المسؤولين على العمل بشكل عاجل لملاقاة مطالب صندوق النقد الدولي من خلال الإصلاحات بغية التعافي الاقتصادي".