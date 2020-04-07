استنكر الأساقفة الموارنة في لبنان اليوم الأربعاء، إقدام عناصر مركز الأمنِ العام الحدودي جنوباً بقرار من مفوضِ الحكومة لدى المحكمة العسكريِة، القاضي فادي عقيقي، على توقيف رئيس أساقفة أبرشية حيفا المارونية المطران موسى الحاج، وطالبوا بمحاسبة كل مسؤول عما جرى.

وجاء هذا في بيان للأساقفة الموارنة بعد التئام المجمع الدائم لسينودس أساقفة الكنيسة المارونية، بدعوة من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بشكلٍ إستثنائي، بحضورِ المطران موسى الحاج رئيس أساقفة أبرشية حيفا المارونية والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية وعمان وأراضي المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال الأساقفة الموارنة في بيانهم " أول من أمس اعترضَت عناصر مركز الأمنِ العام الحدودي بقرار من مفوضِ الحكومةِ لدى المحكمةِ العسكريِة، القاضي فادي عقيقي، سيادةَ المطران موسى الحاج، وهو قادم كعادته من أبرشية في الأراضي المقدَسة، واحتَجزته لأكثر من اثنتي عشرة ساعة، ومن دون أي اعتبار لمقامه الروحي وحَققوا معه من دون مبررٍ في مركزٍ أمنيٍ".

وجاء في البيان أن عناصر الأمن صادروا من المطران الحاج " جواز سفره اللبناني وهاتَفه وأوراقَه والمساعداتِ الطُبيةَ والماليةَ التي كان يَحمِلها إلى المحتاجين والمرضى في لبنان من كل الطوائف ومن محسنين لبنانيين وفلسطينيين، لأن دولتَهم لم تُحسن في السنواتِ الأخيرة إدارةَ البلاد لتؤمن لشعبها حاجاته الأساسية. أما وقد حصل كلُ ذلك، فلا بدَ من مواجهة هذا التطاول وتصحيحه بمحاسبة كل مسؤولٍ عما جرى مهما كان منصبه، وحتى إقالته".

وتابع الأساقفة الموارنة في بيانهم "نذكر في هذا السياق أنها ليست المرة الأولى التي يَقترف فيها مفوضُ الحكومةِ لدى المحكمةِ العسكرية أعمالًا خارج الأعراف والمألوف. لذلك نطالب أيَضًا مدعي عام التمييز إحالة القاضي عقيقي إلى التفتيش القضائي وتنحيته".

وجدد الأساقفة الموارنة مطالبتهم " باستقلالية القضاء عن السلطة السياسية".